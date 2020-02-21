REFILE-BRIEF-Bawang International Group Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic On Business Operations

(Corrects typo in fifth bullet)
Feb 21 (Reuters) - BaWang International Group Holding Ltd :
* BAWANG INTERNATIONAL GROUP HOLDING LTD-UPDATES ON IMPACT OF OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATION
* PRODUCTION FACILITY AND SUPPLY CHAIN CENTRE IN GUANGZHOU HAVE RESUMED PRODUCTION AND SERVICE ON 10 FEB
* DUE TO PROLONGED WORK SUSPENSION & REDUCED WORKFORCE MOBILITY, GROUP FACING TEMPORARY DECREASE IN PRODUCTION
* IMPACT OF EPIDEMIC MAY ADVERSELY AFFECT FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR HY ENDING 30 JUNE
* CERTAIN SCHEDULED DELIVERIES COULD ALSO BE AFFECTED OWING TO TRAFFIC LIMITATIONS IMPOSED BETWEEN CITIES & PROVINCES Source text for Eikon: Further company coverage: