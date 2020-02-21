Healthcare
February 21, 2020 / 9:37 AM / Updated 8 minutes ago

REFILE-BRIEF-Bawang International Group Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic On Business Operations

1 Min Read

(Corrects typo in fifth bullet)

Feb 21 (Reuters) - BaWang International Group Holding Ltd :

* BAWANG INTERNATIONAL GROUP HOLDING LTD-UPDATES ON IMPACT OF OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATION

* PRODUCTION FACILITY AND SUPPLY CHAIN CENTRE IN GUANGZHOU HAVE RESUMED PRODUCTION AND SERVICE ON 10 FEB

* DUE TO PROLONGED WORK SUSPENSION & REDUCED WORKFORCE MOBILITY, GROUP FACING TEMPORARY DECREASE IN PRODUCTION

* IMPACT OF EPIDEMIC MAY ADVERSELY AFFECT FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR HY ENDING 30 JUNE

* CERTAIN SCHEDULED DELIVERIES COULD ALSO BE AFFECTED OWING TO TRAFFIC LIMITATIONS IMPOSED BETWEEN CITIES & PROVINCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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