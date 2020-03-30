Corrections News
March 30, 2020 / 5:24 PM / Updated 43 minutes ago

CORRECTED-BRIEF-Metabolic Explorer FY Operating Loss Widens To 8.4 Million Euros

1 Min Read

(Corrects spelling of company name in headline)

March 30 (Reuters) - METABOLIC EXPLORER SA:

* FY OPERATING LOSS EUR 8.4 MILLION VERSUS LOSS EUR 5.0 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 8.4 MILLION VERSUS LOSS EUR 6.3 MILLION YEAR AGO

* AS AT 31 DEC 2019, GROUP HAD CONSOLIDATED GROSS CASH POSITION UNDER IFRS OF EUR 26.6M COMPARED WITH EUR 35.2M AS AT 31 DEC 2018

* AT THE END OF DECEMBER 2019, THE GROUP ACHIEVED ANNUAL SALES OF EUR 0.4 MILLION

* ON CORONAVIRUS: SEVERAL SUBCONTRACTORS AND SUPPLIERS INVOLVED IN THE CONSTRUCTION OF METEX NØØVISTA NOTIFIED THE COMPANY OF TEMPORARY SUSPENSIONS OF THEIR ACTIVITIES

* COVID-19 TO IMPACT ON ACTIVITIES OF GROUP AND 2020 OUTLOOK, BUT NOT POSSIBLE TO QUANTIFY AT THIS STAGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below