BRIEF-Prosus Updates On Impact Of COVID-19

April 8 (Reuters) - PROSUS NV:
* UPDATE ON IMPACT OF COVID-19
* GROUP CLOSED ITS FINANCIAL YEAR ON 31 MARCH 2020 WITH MORE THAN US$4 BLN IN NET CASH AND A US$2.5 BLN UNDRAWN REVOLVING CREDIT FACILITY IN PLACE
* GROUP BELIEVES THAT IT FACES THIS CHALLENGING PERIOD FROM A POSITION OF RELATIVE FINANCIAL STRENGTH AND WITH SUFFICIENT LIQUIDITY
* GROUP HAS IMPLEMENTED SEVERAL INITIATIVES, INCLUDING IFOOD MAKING AVAILABLE OVER R$50MILLION IN SUPPORT TO RESTAURANTS AND COURIERS IN BRAZIL AFFECTED BY COVID-19
Source text: bwnews.pr/3c2PyBf
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)