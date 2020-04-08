Consumer Goods and Retail
April 8, 2020 / 4:11 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Orior Says Company's 2020 Guidance Can Not Be Confirmed

1 Min Read

April 8(Reuters) - ORIOR AG:

* DECLINE IN SALES WITH RESTAURANTS AND FOOD SERVICE PROVIDERS WILL NOT BE COMPLETELY OFFSET IN NEAR TERM BY INCREASE IN SALES WITH FOOD RETAILERS

* RELIABLE PROJECTIONS OF COURSE OF BUSINESS IN 2020 ARE NOT POSSIBLE DUE TO CURRENT UNCERTAINTIES

* PREVIOUS GUIDANCE FOR FISCAL 2020 CAN FOR NOW NOT BE CONFIRMED DUE TO UNCERTAINTY REGARDING FUTURE CIRCUMSTANCES

* NO CHANGES HAVE BEEN MADE TO OUR MID- TO LONG-TERM GOALS NOR TO DIVIDEND POLICY

Source text for Eikon:

Further company coverage:

Gdansk Newsroom

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