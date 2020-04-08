BRIEF-Orior Says Company's 2020 Guidance Can Not Be Confirmed

April 8(Reuters) - ORIOR AG:
* DECLINE IN SALES WITH RESTAURANTS AND FOOD SERVICE PROVIDERS WILL NOT BE COMPLETELY OFFSET IN NEAR TERM BY INCREASE IN SALES WITH FOOD RETAILERS
* RELIABLE PROJECTIONS OF COURSE OF BUSINESS IN 2020 ARE NOT POSSIBLE DUE TO CURRENT UNCERTAINTIES
* PREVIOUS GUIDANCE FOR FISCAL 2020 CAN FOR NOW NOT BE CONFIRMED DUE TO UNCERTAINTY REGARDING FUTURE CIRCUMSTANCES
* NO CHANGES HAVE BEEN MADE TO OUR MID- TO LONG-TERM GOALS NOR TO DIVIDEND POLICY
Source text for Eikon:
Further company coverage:
Gdansk Newsroom