BRIEF-Societe LDC FY Revenue Up At 4.4 Billion Euros

April 8(Reuters) - SOCIETE LDC SA:
* 2020-2021: RESILIENCE TO THE COVID-19 HEALTH CRISIS
* AT COMPARABLE SCOPE, SALES AMOUNTED TO 4.2 BILLION EUROS WITH AN INCREASE IN ALL THE GROUP’S CORE BUSINESSES
* ON CORONAVIRUS: THE GROUP RELIES ON A SOLID FINANCIAL POSITION THAT ALLOWS IT TO BE CONFIDENT IN ITS ABILITY TO WITHSTAND THE CRISIS
* CONFIRMS ITS GUIDANCE FOR RECURRING OPERATING INCOME OF 200 MILLION EUROS FOR THE 2019-2020 FINANCIAL YEAR
Source text: bit.ly/3c38HmM
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)