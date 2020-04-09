CORRECTED-BRIEF-Mondi Withdraws 2019 Dividend, Says COVID-19 Impact unclear

(Corrects typo in brief headline to 2019)
April 9 (Reuters) - Mondi Plc:
* REG-MONDI PLC: COVID-19, TRADING AND AGM UPDATE
* POTENTIAL IMPACTS OF COVID-19 REMAIN VERY UNCLEAR
* GROUP DELIVERED A ROBUST PERFORMANCE, IN LINE WITH EXPECTATIONS, DURING Q1 OF 2020.
* Q1 UNDERLYING EBITDA OF EUR 385 MILLION WAS 18% BELOW COMPARABLE PRIOR YEAR PERIOD
* TOWARDS END OF QUARTER AND INTO EARLY APRIL WE SAW A DETERIORATION IN OUR UNCOATED FINE PAPER ORDER BOOK IN EUROPE AND SOUTH AFRICA
* IN FLEXIBLE PACKAGING, WE ARE SEEING STRENGTH IN A NUMBER OF CONSUMER RELATED APPLICATIONS
* EXPECT CAPITAL EXPENDITURE OF AROUND EUR 600 MILLION (PREVIOUSLY EUR 700-800 MILLION) IN 2020.
* TO NO LONGER PROPOSE A FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AT FORTHCOMING AGM.
* SEEING SOMEWHAT WEAKER TRADING WITH CUSTOMERS IN BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRIES AND A MIXED PICTURE IN INDUSTRIAL AND OTHER END-USES
* SEEN STRENGTHENING IN CONSUMER AND E-COMMERCE END-USES ACROSS PACKAGING AND ENGINEERED MATERIALS BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage: