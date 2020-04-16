BRIEF-LVMH To Propose 30% Dividend Reduction

April 16(Reuters) - LVMH SE:
* THE DIVIDEND FOR FISCAL YEAR 2019 WOULD BE 4.80 EUROS PER SHARE
* CLOSURES OF MANUFACTURING SITES AND STORES IN MOST OF WORLD’S COUNTRIES IN THE FIRST HALF WILL HAVE AN IMPACT ON THE ANNUAL REVENUE AND RESULTS
* RECOVERY WILL BE GRADUAL FROM MAY OR JUNE AFTER A SECOND QUARTER THAT SHOULD STILL BE HEAVILY AFFECTED BY THE CRISIS, PARTICULARLY IN EUROPE AND THE UNITED STATES
* CLOSURES IMPACT CANNOT BE PRECISELY EVALUATED AT THIS STAGE
* IMPACT CANNOT BE PRECISELY ASSESSED AT THIS STAGE, WITHOUT KNOWING THE TIMETABLE FOR A RETURN TO NORMALCY IN THE GROUP’S VARIOUS OPERATING AREAS
Source text for Eikon: See also: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)