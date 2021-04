تقصي الحقيقة-نشر فيديو لاشتباك مسلحين مع القوات الأمريكية عام 2007 وليس قصفا استهدف قادة ميليشيات إيرانية في العراق عام 2021

من Reuters Fact Check

23 أبريل نيسان (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على منصة فيسبوك خلال الأسبوع الأخير فيديو انتشر بسرعة تحت عنوان: "بالفيديو تصور جوي.. قصف جرف الصخر الان ومقتل قادة إيرانيين بالحرس الثوري" ( here ) وعناوين مضللة أخرى مثل: " استهداف سيارة تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة جرف الصخر مما أدى إلى تدميرها بالكامل" ( here ) في حين قامت صفحات بذكر تفاصيل مضللة أيضاً حول الفيديو مثل تضمين خبر مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في بلدة جرف الصخر ( here ) وغيرها الكثير من الأخبار والإشاعات المضللة المرفقة مع الفيديو المنتشر. ( here ) ( here )

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بالبحث عن أصل هذا الفيديو ليتبين حسب أول تاريخ نشر له أنه فيديو قديم تم نشره عام 2013 وانتشر تحت عنوان: "تظهر لقطات القوات الأمريكية FLIR وهي تشتبك مع ثلاثة مسلحين عراقيين في عام 2007" نشره موقع military.com المختص بنشر الأخبار الدفاعية والعسكرية للعسكريين والمحاربين القدامى، كما تم نشره على يوتيوب عام 2010 متضمناً تاريخ 2007 كتحديد لموعد تصوير الفيديو (here ).

الفيديو المنتشر مؤخراً يعتبر مجتزأ من الفيديو الأصلي الذي وصلت مدته إلى دقيقتين و48 ثانية فيما تم عمل مونتاج لأخذ فقط دقيقة وأقل من الفيديو الأصلي في الفيديو المنتشر على الصفحات العراقية على فيسبوك.

الحكم:

انتشر فيديو يصف حدوث قصف جوي على بلدة جرف الصخر في العراق لاستهداف قادة إيرانيين في الحرس الثوري وميليشيات تابعة لإيران في المنطقة في شهر أبريل من عام 2021 فيما تبين أن الفيديو يعود لاشتباك بين القوات الأمريكية وثلاثة مسلحين عراقيين وقعت في عام 2007