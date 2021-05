تقصي الحقيقة-انتشار أخبار مغلوطة عن طرد رغد صدام حسين بعد تورطها في محاولة انقلاب في الأردن

من Reuters Fact Check

3 مايو أيار (Reuters) - قامت صفحات عراقية بنشر فيديو مدته 10 دقائق وخمس ثوان تم نشره على عدة قنوات على يوتيوب ( here )( here ) ثم تم تداوله على صفحات الفيسبوك يحمل عنوان: " الملك عبدالله يهاجم رغد صدام حسين ويطردها من الأردن بعد تأكيد تورطها في انقلاب الأردن مع بن سلمان" ( here )و " رغد صدام حسين متورطة في محاولة الانقلاب في الاردن على الملك عبد الله" ( here )

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بالبحث عن هذا الخبر ليتوصل إلى أنه خبر عارٍ عن الصحة تم نشره بهدف نشر البلبلة بعد حادثة اعتقال عدد من الشخصيات في الأردن في شهر أبريل الماضي، حيث لم يرد ذكر اسم رغد صدام حسين في أي بيان تم نشره حول هذا الموضوع من قبل السلطات الأردنية والأجهزة الأمنية.( here ) ( twitter.com/PrimeMinistry ) ( here )

كما أن الحادثة لم يتم التعريف عنها على أنها محاولة انقلاب، فبحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تم وصف الحادثة بنشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره.

فيما قامت رغد بنفي هذه الإشاعة من خلال نشر تغريدة على حسابها على تويتر تقول فيها: "نحن أبناء الرئيس صدام حسين وتربيته، ولا ندخل بين الجلد والثوب، ونحن في الأردن في ضيافة جلالة الملك عبد الله الثاني سليل الأسرة الهاشمية، وأمن الأردن واستقراره مهم بالنسبة لي، بل إن الأردن بلدي بعد العراق ولن أغادر الأردن إلا حين عودتي إلى العراق بإذن الله بعز وكرامة وبما يليق بمكانتي ومكانة العراق". ( here )

الحكم:

انتشر فيديو يتحدث عن طرد رغد صدام حسين من الأردن بعد اكتشاف تورطها في محاولة انقلاب في الأردن، لكن بحسب بيان القوات المسلحة الأردنية فإن ما حدث في بداية شهر أبريل لم يكن محاولة انقلاب بل نشاطات تستهدف زعزعة أمن الأردن واستقراره، ولم يتم ذكر اسم رغد في أي بيان أو تصريح رسمي، فيما قامت بدورها بنفي هذه الشائعة عبر حسابها على تويتر.

