تقصي الحقيقة-خبر اغتيال نائب الأمين العام لحركة النجباء علاء الدين الجزائري في بغداد غير صحيح

4 مايو أيار (Reuters) - نشرت عدد من الصفحات العراقية على منصة فيسبوك خبراً في الخامس والعشرين من شهر أبريل هذا العام بعنوان "مسلحون من سرايا السلام يغتالون نائب أمين عام حركة النجباء علاء الدين الجزائري في منطقة الجادرية ببغداد" ( here ) ( here ) ( here ) ( here )حيث ذكرت بعض تلك الصفحات أن حادثة الاغتيال قد وقعت بعد خروج الجزائري من مأدبة إفطار في حي الجادرية ونشرت صورة لمقعد سائق سيارة ملطخ بالدماء. ( here )

بحث فريق تقصي الحقيقة في رويترز عن هذا الخبر والصورة ليتبين أن خبر اغتيال نائب الأمين العام لحركة النجباء علاء الدين الجزائري خبر غير صحيح حيث نشر حساب حركة النجباء على تويتر في نفس اليوم صورة للبيان الذي ينفي خبر اغتيال الجزائري ( here ) ونشر على الموقع الالكتروني الرسمي للحركة البيان ذاته بعد ثلاثة أيام من انتشار الشائعة ( here )أما فيما يتعلق بصورة الدم على مقعد السائق فهي تعود لحادثة اغتيال وقعت في التاسع عشر من أغسطس عام 2020 للناشطة المدنية البارزة الدكتورة رهام يعقوب التي تم اغتيالها من قبل مسلحين مجهولين في البصرة وتم نشر هذه الصورة مع خبر اغتيالها على وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية حينها ( here ) كما لم تجد رويترز أي أدلة موثوقة أو تقارير إخبارية تشير إلى اغتيال الجزائري أو وفاته. كما نُشر بيان نفي على الموقع الرسمي للحركة بنفس البيان بعد ثلاثة أيام من انتشار الإشاعة.

الحكم:

خبر اغتيال نائب الأمين العام لحركة النجباء علاء الدين الجزائري في بغداد هو خبر غير صحيح كما أن الصورة المرفقة مع الخبر تعود لحادثة اغتيال ناشطة مدنية وقعت في البصرة عام 2020

