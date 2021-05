تقصي الحقيقة-انتشار فيديو وصور مرافقة لخبر سقوط الصاروخ الصيني في الهند والعراق

من Reuters Fact Check

9 مايو أيار (Reuters) - تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي عددا من الصور والفيديوهات والأخبار المتعلقة بسقوط الصاروخ الصيني Long March 5B، هذه الصور والفيديوهات والاخبار التي تحدثت عن سقوط الصاروخ في الهند هي أخبار مغلوطة وعارية عن الصحة إذ تحدثت عن إحداث أضرار كبيرة وضحايا، كما قامت صفحات على منصة فيسبوك بتداول أخبار مغلوطة أيضاً عن سقوط هذا الصاروخ في صحراء الأنبار العراقية.

للتحقق من الادعاءات المنتشرة على عدد من صفحات الفيسبوك العراقية مثل ( here ) ( here )( here ) قام فريق رويترز لتقصي الحقائق بالبحث عن أصل هذه الصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي العربية والعراقية ( here )( here ) ( here ) ( here ) ليتبين أنه في بادئ الأمر لم يكن الصاروخ الصيني قد سقط أصلا في أي مكان بعد. بحسب منصة متخصصة بتتبع الأقمار الصناعية النشطة حول الأرض ( here ) فإن الصاروخ الصيني لم يسقط بعد على أي بقعة من الأرض في الوقت الذي انتشرت فيه شائعة سقوط الصاروخ وحطامه في الهند ( here ).

ترافق مع خبر سقوط الصاروخ الصيني في الهند ثلاث صور، تعود الأولى إلى عام 2012 ويظهر فيها حريق هائل في مكب نتج عن احتراق أكثر من 5 ملايين إطار في الكويت. ( tinyurl.com/b64dr3t3 ) ( tinyurl.com/6y6nrep7 )أما الصورة المنتشرة مع ذات الخبر تعود إلى عام 2020 ويظهر فيها حريق في غابة سييرا الوطنية في كاليفورنيا ( tinyurl.com/ntjxt32f )أما الصورة الثالثة فبحسب ما تم نشره من أخبار فهي تعود إلى عام 2017 ويظهر فيها انفجار خط أنابيب نفط في البحرين ( tinyurl.com/m4u53nes ) ( tinyurl.com/hpybdvz8 ).

وحول الفيديو المنتشر مع الاشاعة فقد تمكن فريق تقصي الحقيقة في رويترز من تتبع أصل هذا الفيديو ليتبين أنه تم نشره لأول مرة في تاريخ 2/2/2012 ويظهر فيه انفجار لصاروخ "SN9" أحد الصواريخ التي تطورها شركة "SpaceX" بعد فشل هبوطه بصورة صحيحة بسبب وقوع خلل في أحد محركات الصاروخ ما أدى إلى انفجاره في منطقة مخصصة للاختبارات على أرض مدينة تكساس الأميركية ( here )( tinyurl.com/2v3ddd4f ).

وفيما يتعلق بنشر صور مع خبر سقوط الصاروخ الصيني في صحراء الأنبار العراقية فإن الصورة المنتشرة تعود إلى عام 2019 ويظهر فيها سقوط بقايا صاروخ في صحراء في الجزائر ( tinyurl.com/4pxytbwp )( here ).

ونشرت رويترز تقريرا يوضح أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي يوم الأحد التاسع من مايو بعد تكهنات واشاعات شغلت العالم ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة ( here ).

الحكم:

انتشر خبر سقوط الصاروخ الصيني وحطامه في الهند مع عدد من الصور وفيديو ثبت من خلال تقصي الحقيقة في رويترز عدم صحة خبر سقوط الصاروخ أو حطامه في الهند أو العراق كما انتشرت الشائعات، كما أن الصور المنتشرة مع الخبر تعود لثلاث وقائع مختلفة لا علاقة لها بالهند أو العراق أو الصاروخ الصيني، والفيديو المنتشر مع الخبر يعود لانفجار صاروخ في ولاية تكساس بعد فشل محاولة هبوطه ووقع ذلك في عام 2012. وسقطت بقايا الصاروخ الصيني في المحيط الهندي يوم الأحد التاسع من مايو.

