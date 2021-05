تقصي الحقيقة-خبر صرف عيدية لموظفي الدولة والمتقاعدين والعاطلين غير صحيح

من Reuters Fact Check

14 مايو أيار (Reuters) - انتشرت على صفحات الفيسبوك العراقية عدة منشورات وأخبار تتحدث عن صرف 100 ألف دينار عراقي بما يعادل 68.5 دولار أمريكي منحة العيد لموظفي الدولة والمتقاعدين وصرف 150 ألف دينار عراقي بما يعادل 103 دولار أمريكي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والعاطلين وهي أخبار غير صحيحة.

حيث قام المستخدمون عبر منصة فيسبوك بمشاركة هذه المنشورات والأخبار والتعليق عليها بين التصديق والنفي ( here ) ( here ) ( here ) ( here ) إذ وصلت عدد المشاركات لهذا الخبر إلى مئات الحسابات في فيسبوك والتي أكدت على لسان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خبر منح المبالغ المالية للعاملين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، في حين نسبت بعض الصفحات هذا الخبر إلى مسؤول في وزارة المالية ( here ).

للتحقق من صحة الخبر ودقته قام فريق رويترز بالبحث عن مصدر رسمي لهذا الخبر ليتبين أنه لم يتم نشر أي بيان أو تصريح رسمي في صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على فيسبوك ( web.facebook.com/IraqiPMO ) أو صفحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على فيسبوك( here ).

لكن الخبر الصحيح هو صرف عيدية لموظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية بمبلغ قدره 100 ألف دينار عراقي لجميع موظفي الوزارة فقط، وجاء ذلك ضمن أمر إداري أصدره مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية والمالية في الوزارة بتوجيه من الوزير في التاسع من مايو لهذا العام حسب الوثيقة التي تم نشرها في عدة مواقع الكترونية عراقية مثل ( pressn.net/show11105783.html ) و ( tinyurl.com/cmzcu5af ).

الحكم:

انتشر خبر في الصفحات العراقية على فيسبوك يتحدث عن إصدار قرار رئاسي بصرف عيدية لجميع موظفي الدولة العراقية والمتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار عراقي ومبلغ 150 ألف دينار عراقي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، ليتبين أن الخبر غير صحيح وأن وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية قامت بمنح عيدية مقدارها 100 ألف دينار عراقي لموظفيها فقط حسب الوثيقة المنتشرة في المواقع الإخبارية العراقية.

