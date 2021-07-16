تقصي الحقيقة -انتشار خبر مضلل مرفق بصور حول ارتفاع درجة الحرارة في الكويت إلى 73 درجة مئوية

من Reuters Fact Check

16 يوليو تموز (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على موقع فيسبوك خبراً يشير لارتفاع درجات الحرارة في الكويت في الرابع من يوليو 2021 لتتجاوز 73 درجة مئوية تحت الشمس و53 درجة في الظل حسب الادعاء المنتشر والمرفق بصور.

رافق الخبر مجموعة من الصور يظهر في إحداها انصهار أجزاء من مركبات في الشارع، ( tinyurl.com/xjm9p8vt ) ( tinyurl.com/3pxynw57)وصورة لبيضة مكسورة في الشارع تحت أشعة الشمس تبدو في حالة قلي من أشعة الشمس والحرارة المرتفعة التي حددتها المنشورات بأنها تجاوزت السبعين درجة في ذلك اليوم. ( tinyurl.com/v3dsbn9b )( tinyurl.com/5e32asbx ) .

تتبع فريق تقصي الحقائق في رويترز الخبر والصورة المتداولين ليتبين عدم صحة المعلومة الواردة، فبحسب ما نشره موقع طقس العرب بخصوص درجات الحرارة في الكويت فقد شهدت موجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى حد 52 درجة مئوية تحت الشمس وهو ما ينفي الخبر المنتشر حول وصولها إلى 73 درجة. ( tinyurl.com/remfxwxs ).

وبالنسبة للصور المنتشرة مع الخبر فإن الصورة التي تشير لانصهار أجزاء من مركبات تعود لولاية أريزونا في يونيو حزيران 2018 وهي لحريق شب في منطقة عمل أدى إلى احتراق وانصهار أجزاء من مركبات كانت موجودة في المكان ( tinyurl.com/cex9c4jb )( tinyurl.com/53wzrrer ) .أما صورة البيضة المقلية أو المطهية فهي صورة قديمة تم نشرها في يونيو حزيران 2014 لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في الكويت ( tinyurl.com/x4vh9kms ).

الحكم:

خبر ارتفاع درجات الحرارة في الكويت خلال موجة الحر الأخيرة ووصولها حد 73 درجة مئوية تحت الشمس و52 درجة في الظل هو خبر غير صحيح حيث أن أعلى درجة حرارة في الشمس سجلت 52 درجة مئوية في ذلك الأسبوع، كما أن الصور المنتشرة مع الخبر هي صور قديمة تعود لحوادث مختلفة لا علاقة لها بموجة الحر الأخيرة.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق here ) .