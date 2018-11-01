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November 1, 2018 / 5:43 PM / Updated 14 minutes ago

CORRECTED-BRIEF-AIG CEO says insurer expects a 2019 underwriting profit "but not a great one" - call

2 Min Read

(Corrects 6th bullet point to 75 percent of loss reserves from 50 percent)

Nov 1 (Reuters) - American International Group Inc:

* CEO SAYS COMPANY IS WORKING TOWARD HAVING ONE REINSURANCE STRUCTURE IN JAPAN INSTEAD OF TWO TOWERS

* AIG CFO SAYS INSURER EXPECTS 2018 ADJUSTED U.S. TAX RATE TO INCREASE SLIGHTLY TO 25 PERCENT DUE TO CATASTROPHES, CHANGES TO TAX CODE

* EXEC SAYS INSURER IS PREPARING TO INCREASE U.S. REINSURANCE DURING 2019 RENEWAL SEASON-CALL

* AIG EXEC SAYS EXPECTS CASUALTY TERMS AND CONDITIONS CONTINUE TO TIGHTEN WITH RATE CHANGES CONSISTENT WITH LOSS TRENDS-CALL

* AIG EXEC SAYS EXPECTS COMMERCIAL CLAIMS TO BECOME MORE COMPLEX - CALL

* AIG EXEC SAYS COMPANY HAS REVIEWED 75 PERCENT (NOT 50 PERCENT) OF LOSS RESERVES FOR GENERAL INSURANCE - CALL

* EXEC SAYS Q4 RESERVES REVIEW TO FOCUS ON U.S. FINANCIAL LINES, WORKERS’ COMP AND INTERNATIONAL CASUALTY, EXCLUDING U.K. AND EUROPE-CALL

* CEO SAYS EXPECTS UNDERWRITING PROFIT IN FIRST QUARTER 2019 - CALL

* EXEC SAYS WORKERS’ COMPENSATION IS “FLAT” AND MAY BE “LOSING A LITTLE THERE” BECAUSE OF INFLATION-CALL

* SAYS INSURER IS REDUCING “APPETITE” IN CONSTRUCTION INSURANCE BUSINESS TO “A VERY LIMITED AMOUNT” - CALL

* SAYS COMPANY WILL MOVE TO UNDERWRITING PROFIT IN 2019 “BUT NOT A GREAT ONE” - CALL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Suzanne Barlyn)

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