تقصي الحقيقة-انتشار فيديو مضلل بعنوان إسرائيل تحترق يعود لانفجار خط أنابيب في مصر

20 مايو أيار (Reuters) - انتشر على صفحات الفيسبوك العراقية فيديو قصير مدته 29 ثانية حمل عنوان “اسرائيل تحترق الصواريخ تنهال عليها” وتمت مشاركته بين المتابعين على إحدى الصفحات العراقية حيث قام بإعادة مشاركته ونشره من الصفحة العامة أكثر من 10 ألاف مستخدم.

في هذا الفيديو يظهر حريق كبير ودخان وصراخ لأشخاص ( here ) ( here ) ( here ) ( here ) ما دفع فريق تقصي الحقيقة في رويترز لتتبع هذا الفيديو ليتبين أن لا علاقة له بأي هجوم على إسرائيل كما يزعم العنوان المتداول بين المستخدمين، حيث أن الفيديو يعود لحادثة انفجار خط أنابيب بترول في طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي في مصر ( here ) والذي وقع في الرابع عشر من يوليو عام 2020 وتم توثيق هذا الفيديو في فيديوهات تم نشرها على يوتيوب ووصلت مدة إحداها إلى دقيقة و24 ثانية ( here ).

تم تصوير لحظات انفجار خط الأنابيب في مصر باستخدام كاميرا الموبايل لأشخاص كانوا موجودين في مكان الانفجار. الفيديوهات التي انتشرت تظهر الحدث من زوايا مختلفة ( here ).

وقد نشرت رويترز تفاصيل حادثة انفجار خط البترول في مصر في ذلك اليوم والخسائر البشرية التي وصلت إلى 17 جريحاً ( here ) وحرق 20 سيارة، وبحسب التقرير فإن سبب حدوث الانفجار يعود إلى شرارة نتجت عن مرور السيارات تسببت باشتعال كمية من النفط الخام المتسرب من الأنبوب.

الحكم:

انتشر فيديو على صفحات عراقية يحمل عنوان ” اسرائيل تحترق الصواريخ تنهال عليها” ليتبين أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعرض لحظات حدوث انفجار خط أنابيب البترول في طريق القاهرة-الاسماعيلية الصحراوي في مصر، وليس فيديو لصواريخ تنهال على إسرائيل.

