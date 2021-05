تقصي الحقيقة-انتشار خبر مضلل وصورة لشخص يدعي أنه الخليفة عمر بن الخطاب في العراق

من Reuters Fact Check

20 مايو أيار (Reuters) - انتشرت على صفحات الفيسبوك العراقية صورة لرجل يرتدي لباساً أخضر اللون وصورة له وهو يجلس في سيارة أجرة وتم تداولها تحت عناوين مضللة وغير صحيحة مثل: “ظهور رجل في محافظة الأنبار يدّعي أنه الخليفة عمر بن الخطاب” وغيرها حيث أن الصورة كانت مستخدمة على نطاق واسع في التقارير الإخبارية.

وقام عدد كبير من المتابعين لتلك الصفحات العراقية على منصة فيسبوك بالتفاعل مع هذا المنشور بين الاستهزاء وعدم التصديق حيث كتب أحدهم: " ليش عمر الخطاب يخاف من كورونا لابس كمامة" وآخر قال: "أخي الناشر اتق الله ولا تجعل للفتنة موضعا بين الناس وتحمل أوزارهم، انشر ما يجمع الناس إلى المحبة والألفة والسلام"( tinyurl.com/nbdwsp44 ) .

كما قام المتابعون بإعادة نشر ومشاركة هذه الصورة مع الخبر المضلل دون التحقق من صحة ما ورد فيها مثل ( here ) ( here ) ( here )

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بتتبع مصدر الصورة والخبر ليتبين أنهما زائفان، حيث تعود الصورة لمحافظة ماهشهر في إيران، حيث قام الشخص الذي يظهر في الصورة بالتجمهر في ساحة ماهشهر والادعاء بأنه الإمام المنتظر، وبعد حديثه أمام الجماهير في الساحة قام بركوب سيارة أجرة، وكان ذلك في الأول من نوفمبر 2020. وبعدها قامت السلطات الإيرانية بإلقاء القبض عليه وإحالته للتحقيق( tinyurl.com/4fjz8jxh ) ( tinyurl.com/4haenzxs ).

ويظهر على سيارة الأجرة التي يستقلها الرجل عبارات مكتوبة باللغة الفارسية توضح خط سير سيارة الأجرة في إيران ما يعتبر دليلاً واضحاً على التقاط الصورة في إيران وعدم وجود صلة بأي منطقة داخل العراق.

الحكم:

انتشر خبر مرفق بصورة لشخص يدعي أنه الخليفة عمر بن الخطاب في شوارع محافظة الأنبار ليتبين أن الخبر غير صحيح والصورة تعود لشخص ادعى أنه الإمام المنتظر في محافظة ماهشهر في إيران وحدثت الواقعة في الأول من نوفمبر عام 2020.

