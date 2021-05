تقصي الحقيقة-انتشار فيديو قديم على أنه فيديو جديد لمتظاهري الأنبار في بغداد

من Reuters Fact Check

27 مايو أيار (Reuters) - انتشر على صفحات الفيسبوك العراقية فيديو بعنوان “‏لحظة وصول شباب محافظة الأنبار إلى بغداد” في الخامس والعشرين من مايو الحالي، وقام عدد كبير من متصفحي منصة فيسبوك بمشاركة هذا الفيديو والتعامل معه على أنه فيديو صحيح.

أرفقت الصفحات العراقية التي نشرت مقطع الفيديو الذي مدته 27 ثانية ( here ) ( here ) بعبارات تشير إلى أن الفيديو يستعرض مشاهد من التظاهرات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد في الخامس والعشرين من مايو هذا العام للمطالبة بحماية المتظاهرين المدنيين واتخاذ إجراءات لوقف حالات اغتيال الناشطين المدنيين والحقوقيين وتجمهر الكثير من الأشخاص في ساحة التحرير ( here ) ( here ).

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بمتابعة هذا الفيديو المنتشر ليتبين أنه فيديو قديم يعود لمظاهرة قامت في الخامس والعشرين من أكتوبر في العام الماضي ( here ) ، حيث قام مجموعة من الشباب بالتوافد لساحة التحرير. والفيديو المنتشر على أنه فيديو حديث يمثل وصول شباب محافظة الأنبار إلى ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بنفس المطالبات التي نادى بها الشباب في المظاهرة التي حدثت في الخامس والعشرين من مايو 2021 في نفس المكان ( here ) ( here ) .

الحكم:

الفيديو المنتشر على أنه تجمهر شباب من محافظة الأنبار في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد هو فيديو قديم لمظاهرة مماثلة حدثت في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2020، مع تشابه المطالب والهتافات بينهما إلا أنه فيديو قديم تم إعادة نشره على أنه يمثل المظاهرة التي وقعت في ساحة التحرير في الخامس والعشرين من مايو 2021.

