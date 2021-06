تقصي الحقيقة-فيديو قديم لوزير الدفاع جمعة عناد وليس لمحاولة دخوله كردستان

من Reuters Fact Check

3 يونيو حزيران (Reuters) - قامت صفحات عراقية على منصة فيسبوك بتداول فيديو يظهر فيه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد يتحدث مع أحد رجال شرطة المرور، وقام المتداولون للفيديو بإرفاق عناوين مثل: ” عقب تصريحات وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في لقاء خاص مع شبكة المربد حول قيام قوة تابعة للحشد الشعبي بالاستعراض والتهديد باقتحام المنطقة الخضراء إثر اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، ناشطون يتداول مقطع فيديو يظهر به جمعة عناد وهو يتوسل لمنتسبي مرور كردستان عند هروبه إلى كردستان بعد دخول داعش”.

تدعي العبارات المرافقة للفيديو المنتشر مؤخراً أن جمعة عناد يظهر وهو يتوسل لأعضاء الممر الكردستاني عندما فر إلى كردستان بعد دخول داعش ( here ) ( here ) ( here ) حيث يظهر في الفيديو وهو يتحدث إلى رجل السير مع تغطية وجهه مع استخدام بعض المقاطع الموسيقية داخل الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي العراقي كما تم نشره مؤخراً على منصة تويتر أيضاً ( tinyurl.com/hbj74xc4 ).

قام فريق تقصي الحقائق في رويترز بتتبع هذا الفيديو ليتبين أنه فيديو قديم لواقعة حدثت في الرابع من آب عام 2019 وحينها كان جمعة عناد قائداً للقوات البرية العراقية، كما أن العناوين المضللة التي انتشرت مؤخراً تشير لمحاولة الوزير رجاء رجل الشرطة للسماح له بدخول إقليم كردستان ( tinyurl.com/2wnkdber ) ( here ).

الحقيقة أن الفيديو الذي انتشر في عام 2019 يوضح محاولة عناد التفاوض مع شرطي المرور في منطقة أربيل لعدم مخالفة سيارته بسبب التظليل على النوافذ والذي يعتبر في قانون السير العراقي مخالفة تستوجب الغرامة، ما يعني عدم صحة ارتباط الفيديو بمحاول دخول إقليم كردستان من قبل عناد مؤخراً.

كما قامت وسائل الاعلام وقتها بتناقل خبر حجز مركبة عناد وتغريمه مبلغ مليون دينار عراقي، إلا أنه بحسب بيان نشرته شبكة رووداو الإعلامية نقلاً عن المكتب الإعلامي لقائد القوات البرية فقد نفى عناد كل هذه الأخبار في اليوم التالي للحادثة وانتشار الفيديو موضحاً ما حدث على أنه إيقاف المركبة منطقة أربيل بسبب تظليل زجاج المركبة وبعد التعرف على هوية عناد قام الشرطي بالاعتذار له دون تحرير أي مخالفة أو اعتقال ( here )، كما لم يكن هناك ما يشير على الإطلاق في هذه التقارير إلى أنه كان يتوسل لدخول كردستان.

الحكم:

الفيديو المنتشر لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد هو فيديو قديم لواقعة حدثت في الرابع من آب عام 2019 حين حاول التفاوض مع شرطي المرور لعدم تحرير مخالفة بحقه بسبب تظليل زجاج سيارته، ما ينفي أي ادعاء لربط الفيديو بمحاولة عناد الدخول إلى إقليم كردستان بعد تصريحاته الأخيرة.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق here ) .