تقصي الحقيقة-فيديو احتراق مركبة في محطة وقود في بغداد مضلل

من Reuters Fact Check

15 يونيو حزيران (Reuters) - تداول المستخدمون على صفحات عراقية فيديو انتشر بسرعة خلال الأيام القليلة الماضية لحادثة احتراق مركبة أثناء تواجدها داخل محطة وقود، ويظهر في الفيديو وجود مركبة بيضاء اللون داخل المحطة تحترق ويقوم المتواجدون في المكان بإطفاء النار بسرعة.

الصفحات العراقية قامت بنشر هذا الفيديو واستخدام عبارات مثل: "احتراق "هونداي سنتافيا" في محطة بغداد شاهد" ( tinyurl.com/c3k45pyz‭ ‬) و" حادث احتراق سيارة في أحدى محطات التعبئة في بغداد" tinyurl.com/jccbcw2k ) فيما تفاعل المستخدمون بالثناء على جهود المتواجدين في المكان لسرعتهم في المساعدة وإخماد الحريق ( tinyurl.com/4ynyuuph )( tinyurl.com/yyc9e8ad ).

قام فريق تقصي الحقائق في رويترز بتتبع الخبر من البحث عن الفيديو والخبر ليتبين أن الفيديو يعود لحادثة احتراق مركبة في السعودية عام 2016 حسب تقارير صحفية ( tinyurl.com/c3t5wabp )( www.alriyadh.com/1548075 ) وفيديوهات تم نشرها على منصة يوتيوب ( tinyurl.com/2te8dwyw ).

الواقعة حدثت في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وقام مدير السلامة في المدينة بتكريم الشبان الذين ساهموا بإخماد النار وإنقاذ المركبة ومن كان في داخلها حسب ما تم نشره في موقع الرأي نيوز السعودي ( tinyurl.com/psavc7zm ).

الحكم:

الفيديو المنتشر على أنه احتراق لمركبة في محطة وقود في العاصمة العراقية بغداد هو فيديو قديم لاحتراق مركبة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية حيث وقعت الحادثة عام 2016.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .