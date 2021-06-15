تقصي الحقيقة-ارتفاع سعر صرف الدولار بالدينار العراقي غير دقيق

من Reuters Fact Check

15 يونيو حزيران (Reuters) - خلال الأسبوع الأخير قامت عدة صفحات عراقية بتداول خبر بعنوان “الدولار ب 157 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار” ما يحمل دلالة على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عند تحويله للدينار العراقي.

لاقى الخبر استياءً لدى شريحة كبيرة من المعلقين على تلك المنشورات على صفحات الفيسبوك بين رافض للفكرة ومستغرب منها كما استفسر البعض عن مصدر هذا الخبر ( tinyurl.com/fwvxdyz5 )( tinyurl.com/4jtw9ftu ) ( tinyurl.com/ke5w5kra ) وتداول عدد من مستخدمي منصة فيسبوك تلك المنشورات عبر صفحاتهم الخاصة ( tinyurl.com/4495xs8s ).

تتبع فريق تقصي الحقائق في رويترز الخبر من خلال زيارة موقع البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة الرسمية لإصدار أي بيان يتعلق بأسعار الصرف، ليتبين أن آخر تعديل على سعر صرف العملات الأجنبية صدر في التاسع عشر من ديسمبر عام 2020 ( tinyurl.com/5jeu43s9 ) ، وبالرجوع لعدة تقارير اقتصادية نشرتها مواقع إخبارية عراقية تبين أن سعر الصرف للبيع يعادل 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي ما يعني فعلاً ارتفاع سعر الصرف ولكنه لم يصل إلى حد 157 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ( tinyurl.com/yvn5bjbr ).

كما راقبنا متوسط الارتفاع والانخفاض في سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسبوع الأخير وكانت جميعها في متوسط 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي ولم تصل لقيمة 157 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي كما شاع في الخبر المتداول مؤخراً على الصفحات( web.facebook.com/Uniborsa ) .

الحكم:

سعر صرف شهد ارتفاعاً وليس لقيمة 157 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار كما انتشرت الشائعة في منشورات تداولتها صفحات عراقية خلال الأسبوع الماضي.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .