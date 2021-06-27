تقصي الحقيقة-انتشار صورة مرفقة بخبر إلقاء القبض على شبكة دعارة في بابل غير صحيح

من Reuters Fact Check

27 يونيو حزيران (Reuters) - تداولت عدة صفحات عراقية خبراً مرفقاً بصورة مفاده قيام الشرطة العراقية في بابل بإلقاء القبض على شبكة دعارة، وبحسب المنشورات المتداولة فقد اعترفت الفتيات بأجورهن مقابل ممارسة الدعارة.

انتشر الخبر المرفق بالصورة في الصفحات العامة ( tinyurl.com/4vp94x2w ) وشاركه عدد كبير من متابعي تلك الصفحات مع تعليقات ساخطة على انتشار الدعارة دون التحقق من صحة الخبر أو الصورة المرفقة ( tinyurl.com/kbpsef3v )( tinyurl.com/j89y68 ) ( tinyurl.com/nfxw87h9 )( tinyurl.com/3xcrwpht ).

تتبع فريق تقصي الحقيقة في رويترز مصدر هذا الخبر والصورة المرفقة ليتبين زيف الخبر بحسب حساب وزارة الداخلية - قيادة شرطة محافظة بابل على تليجرام الذي نفى اعتقال شبكة دعارة في المحافظة نفياً قاطعاً ( t.me/ipbabylon/550 ) كما أن حسابات قيادة شرطة محافظة بابل التي تنشر الأخبار المتعلقة بالجرائم في بيانات رسمية لم تذع أي خبر خلال شهر يونيو لهذا العام حول إلقاء القبض على شبكة دعارة ( mobile.twitter.com/ipbabylon ) ( web.facebook.com/ipbabylon ).

وحول الصورة المرفقة بالخبر فتبين أنها تعود لحادثة مداهمة وتفتيش نفذتها الشرطة العراقية في منطقة الطوايل في العاصمة بغداد عام 2016 حين أغلقت خمارات وداهمت بيوت دعارة، بحسب موقع موازين نيوز ( tinyurl.com/4whncfy5 ) الذي نشر الخبر مرفقاً بالصورة التي أعيد تداولها مؤخراً مع الخبر غير الصحيح.

الحكم:

نفت قيادة شرطة محافظة بابل نبأ القبض على شبكة دعارة في المحافظة ولم نستطع في رويترز إيجاد أي تقرير موثق يشير إلى عكس ذلك، أما الصورة المنتشرة مع الخبر المغلوط تعود لحادثة حقيقية وقعت عام 2016 حين داهمت الشرطة العراقية بيوت دعارة وقتها.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق here ) .