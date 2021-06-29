تقصي الحقيقة-خبر هروب بعوض ملقح بالفياجرا من مختبر في الصين غير صحيح

من Reuters Fact Check

29 يونيو حزيران (Reuters) - تداولت عدة صفحات عراقية خبراً حول هروب أعداد كبيرة من البعوض الملقح بالفياجرا من مختبر طبي في مقاطعة ووهان الصينية حسب المنشورات المتداولة.

تفاعل المستخدمون مع الخبر المنتشر من خلال التعليقات الساخرة وإعادة نشر الخبر دون التحقق من صحته أو التشكيك فيه ( tinyurl.com/sup84ra6 )( tinyurl.com/pdkx4x94 ).

تتبع فريق تقصي الحقيقة في رويترز المصادر الموثوقة ليتبين عدم صحة الخبر على الإطلاق، حيث أن الخبر يعود لموقع ساخر نشره بشكل هزلي في أكتوبر تشرين الأول عام 2020 ( tinyurl.com/2pcfu348 ) إذ تظهر في أعلى الخبر عبارة "عندما تغيب الحقيقة" للدلالة على أن الخبر غير صحيح أو علمي إنما ساخر، وأعيد نشر الخبر مؤخراً على أنه خبر جديد.

بالبحث عن مصادر أخرى مرجعية وموثوقة للخبر لم تتمكن رويترز من إيجاد أي بيان أو توضيح أو تقرير علمي أو إخباري منشور في جهة علمية أو إخبارية محل ثقة حول هذا الخبر.

الحكم:

خبر هروب آلاف من البعوض الملقح بالفياجرا من مختبر في مقاطعة ووهان في الصين غير صحيح، الخبر نشره موقع ساخر في أكتوبر تشرين الأول عام 2020 بشكل واضح وصريح تحت بند الأخبار الساخرة غير الصحيحة لكن أعيد نشره مؤخراً بشكل غير صحيح.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق here ) .