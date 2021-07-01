تقصي الحقيقة-انتشار صورة مرفقة بخبر إقدام زوج على قضم أنف زوجته مضلل

من Reuters Fact Check

أول يوليو تموز (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على منصة فيسبوك صورة لامرأة تعرضت لقطع في أنفها انتشرت مع عبارات تشير لقضم الزوج أنف زوجته في محافظة واسط العراقية بسبب تبديلها أسطوانة الغاز قبل أن تنفد بحسب الادعاء المنشور.

انتشرت الصورة والخبر بشكل كبير على منصتي فيسبوك وتويتر خلال الفترة الماضية ( tinyurl.com/yxnyeydj ‭(‬( tinyurl.com/5e3uarhn )( tinyurl.com/yvm4k537 )،وتناقل رواد منصة فيسبوك هذه الصورة مع الخبر بالإضافة لتعليقات تتباين بين استنكار التصرف وتشجيع ما سمّاه البعض "عودة سيطرة الرجل في بيته". وكان من بين العبارات المنتشرة مع الصورة "رجل من محافظة واسط يقوم بعض خشم زوجته بسبب تبديل دبه غاز قبل ان تنفذ الدبه ".( tinyurl.com/v29v2ntv ) ( tinyurl.com/3a7rrdzu )

تتبع فريق تقصي الحقائق في رويترز الخبر والصورة المتداولين ليتبين عدم وجود أي صحة للخبر حيث لم تنشر شرطة واسط بياناً أو خبراً حول وقوع مثل هذه الحادثة في المحافظة ( tinyurl.com/3366r2m3 ) ، أما الصورة فتبين بعد التحقق أنها كانت مرفقة مع تقرير عن قضية عنف منزلي في أفغانستان، وليس في العراق كما ذكر بعض المستخدمين على صفحات الفيسبوك. إذ تعود الصورة لامرأة في أفغانستان أقدم زوجها على قطع أنفها بالسكين بسبب مغادرتها البيت دون إذنه بحسب ما نشره تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية في الرابع من أغسطس آب عام 2020. ( tinyurl.com/8xaw9f7w ) ( tinyurl.com/2s7rz83k )

الحكم:

الصورة المنتشرة لزوجة أقدم زوجها على قضم أنفها بسبب تبديل أسطوانة غاز دون علمه دون أن تنفد في محافظة واسط غير صحيحة وتعود لقيام زوج في أفغانستان بقطع أنف زوجته لمغادرتها البيت دون إذنه.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .