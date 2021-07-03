تقصي الحقيقة-فيديو التقاء المرشحة للانتخابات إيمان المرسومي بشيوخ عشائر قديم

من Reuters Fact Check

3 يوليو تموز (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على منصة فيسبوك فيديو للمرشحة البرلمانية إيمان المرسومي مؤخراً بعنوان “المرشحة للانتخابات البرلمانية إيمان المرسومي عن قائمة الحكمة” إضافة لعبارات تشير حسب الفيديو المنتشر لالتقاء المرسومي بشيوخ عشائر عراقية.

علق المتابعون في الصفحات بعبارات منها تساؤل عن هوية السيدة وغيرها ( tinyurl.com/bmxyentj )، كما تفاعلوا مع نشر الفيديو على أنه يمثل اجتماعاً جديداً قامت به المرسومي للالتقاء بشيوخ عشائر عراقية للحصول على دعمهم وتأييدهم في الانتخابات القادمة التي ستحدث في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2021 ( tinyurl.com/7zucs89a )( tinyurl.com/4zc8epxe )( tinyurl.com/5ctbcra9 ).

تتبع فريق تقصي الحقائق في رويترز الفيديو ليتبين أنه فيديو قديم يعود لاستقبال المرشحة البرلمانية إيمان المرسومي لعدد من شيوخ العشائر العراقية في مقرها الانتخابي عام 2018 أي الدورة الانتخابية الماضية وليس تسجيلا حديثا كما أشيع مؤخراً ( tinyurl.com/3uapmw7r ).

يذكر أن المرسومي لم تنجح في الحصول على مقعد نيابي في انتخابات 2018، كما أنه لا يوجد أي بيان رسمي أو صفحة على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لها أو لمكتبها الإعلامي للحديث عن نية ترشحها للدورة الانتخابية المقبلة.

الحكم:

الفيديو المنتشر لالتقاء المرشحة النيابية إيمان المرسومي بشيوخ عشائر عراقية فيديو قديم يعود لعام 2018 حين استقبلت في مقرها الانتخابي عدداً من المواطنين والداعمين ومن ضمنهم عدد من شيوخ العشائر العراقية.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .