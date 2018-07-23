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July 23, 2018 / 4:29 AM / Updated 3 hours ago

REFILE-BRIEF-Changsheng Bio-Technology And Changchun Changsheng Are Cooperating With Drug Regulator On Self-Inspection

Reuters Staff

2 Min Read

(Refiles to add bullet points, links)

July 23 (Reuters) - Changsheng Bio-technology Co Ltd :

* SAYS IT AND CHANGCHUN CHANGSHENG ARE ACTIVELY AND STRICTLY COOPERATING WITH DRUG REGULATOR ON SELF-INSPECTION

* SAYS IT IS UNCERTAIN WHEN IT CAN RESUME PRODUCTION

* SAYS THE HALT OF PRODUCTION WILL HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON COMPANY’S PRODUCTION AND OPERATION AND HARM CO’S INTEGRITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY IMAGE

* SAYS WARNS INVESTORS ON INVESTMENT RISKS

* SAYS SHARE TRADE TO RESUME FROM AFTERNOON TRADING ON JULY 23

* SAYS IT IS INVESTIGATED BY SECURITIES REGULATOR DUE TO SUSPECTED VIOLATION OF INFORMATION DISCLOSURE

* SAYS CONTROLLING SHAREHOLDER HAS PLEDGED 73.36 MLN SHARES IN THE COMPANY AS COLLATERAL ON JULY 20

* SAYS CONTROLLING SHAREHOLDER AND PARTIES ACTING IN CONCERT HAVE PLEDGED 166.9 MLN SHARES, OR 17.14 PCT STAKE IN THE COMPANY AS COLLATERAL

* SAYS IT FACES DELISTING RISK WARNING DEPENDING ON OUTCOME OF INVESTIGATION Source text in Chinese: bit.ly/2LDv7Ol; bit.ly/2Lj3VZv; bit.ly/2mztKFz Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

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