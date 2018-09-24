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September 24, 2018 / 1:11 PM / Updated an hour ago

REFILE-BRIEF-North Carolina Revises Poultry Losses from Hurricane Florence

1 Min Read

(Refiles to add ‘Brief’ tag)

Sept 24 (Reuters) - NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES:

* SAYS POULTRY LOSSES DURING HURRICANE FLORENCE AS OF SEPT. 23, 2018 ARE 4.1 MILLION BIRDS, REPRESENTING 57 FARMS AND 211 POULTRY HOUSES

* SAYS LOSS OF SWINE REMAIN UNCHANGED FROM THE SEPT. 18 UPDATE OF 5,500 SWINE

* SAYS THESE NUMBERS COULD CHANGE BASED ON FURTHER RECOVERY EFFORTS

* RELATED: HOG DEATHS, MANURE FLOODING FROM FLORENCE SEEN SURPASSING 2016 HURRICANE (Reporting by Eileen Soreng in Bengaluru)

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