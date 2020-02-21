CORRECTED-BRIEF-RE/MAX Holdings Reports Q4 EPS Of $0.16 (Feb. 20)

(Corrects Q4 adjusted EPS in third bullet to $0.47 from $2.20) RE/MAX Holdings Inc:
* RE/MAX HOLDINGS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $68.2 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $68.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.46 — REFINITIV IBES DATA
* SEES Q1 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $18.0 MILLION TO $20.0 MILLION.
* SEES 2020 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $96.0 MILLION TO $99.0 MILLION.
* FY2020 REVENUE VIEW $288.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: