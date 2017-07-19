FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in a month
BRIEF-Pricing of SPO of Bank Saint Petersburg is scheduled for July 28-Source
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Politics
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Hyundai plans long-range premium electric car
Technology
Hyundai plans long-range premium electric car
What will Kim do next?
North Korea
What will Kim do next?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 19, 2017 / 3:33 PM / in a month

BRIEF-Pricing of SPO of Bank Saint Petersburg is scheduled for July 28-Source

1 Min Read

July 19 (Reuters) -

* PRICING OF SPO OF BANK SAINT PETERSBURG IS SCHEDULED FOR JULY 28, SOURCE CLOSE TO PLACEMENT SAID REUTERS

* THE BANK BEGAN SECONDARY PLACEMENT OF UP TO 60 MILLION ORDINARY SHARES YESTERDAY

* SHAREHOLDERS INTEND TO PARTICIPATE IN PLACEMENT IN ORDER TO MAINTAIN THE EXISTING STAKE OF 52 PERCENT

* SHAREHOLDERS REGISTERED IN THE REGISTER BEFORE MAY 31 MAY TAKE ADVANTAGE OF THE PREEMPTIVE RIGHT OF REDEMPTION OF SHARES, WHICH STARTED YESTERDAY

* the Placement Is Organized by Renaissance Capital

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Written by Olga Popova, translated by Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.