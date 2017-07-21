FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-MyHammer Holding: early repayment of shareholder loans
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Fed worried about weak inflation
Economy
Fed worried about weak inflation
Facing risk of disease, Sierra Leone buries mudslide dead
World
Facing risk of disease, Sierra Leone buries mudslide dead
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
Reuters Focus
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
July 21, 2017 / 6:36 AM / a month ago

BRIEF-MyHammer Holding: early repayment of shareholder loans

1 Min Read

July 21 (Reuters) - MYHAMMER HOLDING AG:

* SAID ON THURSDAY AGREED OPTION FOR EARLY REPAYMENT OF SHAREHOLDER LOANS

* IN YEARS 2011 AND 2012 MYHAMMER AG GOT LOANS IN TOTAL AMOUNTING TO EUR 2.5 MLN FROM ITS ACTUAL MAJORITY SHAREHOLDER, HOLTZBRINCK DIGITAL STRATEGIE GMBH

* LOANS WERE TRANSFERRED LAST YEAR TO HOMEADVISOR GMBH FOLLOWING CHANGE OF THE MAJORITY SHAREHOLDER

* MYHAMMER AG TODAY SIGNED AN AGREEMENT WITH HOMEADVISOR GMBH ACCORDING TO WHICH MYHAMMER AG IS ENTITLED TO REVIVE AND REPAY THE LOAN COMMITMENTS EVEN BEFORE IMPLEMENTATION OF CONDITIONS OF RECOVERY RIGHT

* IT IS INTENDED TO MAKE USE OF THIS OPTION AND TO PAY AN AMOUNT OF EUR 1.1 MILLION TO HOMEADVISOR GMBH

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.