BRIEF-GetBack plans to raise up to 40.0 mln zlotys under bond issue

July 24 (Reuters) - GETBACK SA:
* SAYS THAT IT PLANS TO GAIN UP TO 40 MILLION ZLOTYS UNDER ISSUANCE OF SERIES PP4 BONDS
* PLANS TO ALLOCATE RAISED FUNDS, AMONG OTHERS, FOR PURCHASE OF LIABILITIES PORTFOLIOS
* THE 3.5-YEAR BONDS WILL BEAR FLOATING INTEREST RATE BASED ON WIBOR 3M PLUS 4.0 PCT ANNUAL MARGIN
* UNTIL NOW THE COMPANY CONDUCTED 3 BOND ISSUES WHICH BROUGHT 179.3 MILLION ZLOTYS
* UNDER ITS BOND ISSUE PROGRAMME THE COMPANY PLANS TO RAISE 300.0 MILLION ZLOTYS
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)