FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
22 days ago
BRIEF-HWA loses significant racing sport program
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto & Truck Manufacturers
July 25, 2017 / 5:28 AM / 22 days ago

BRIEF-HWA loses significant racing sport program

1 Min Read

July 25(Reuters) - HWA AG:

* SAID ON MONDAY HAD LOST IMPORTANT RACING SPORT PROGRAM

* WAS INFORMED THAT DAIMLER AG WILL NOT CONTINUE ITS MOTORSPORT ACTIVITIES IN THE DTM RACING SERIES BEYOND 2018

* IN THE DTM, HWA AG ACTS AS A FULL-SERVICE PROVIDER FOR DAIMLER AG

* REGARDING THE IMPACT ON THE EARNINGS SITUATION IN THE 2019 FINANCIAL YEAR, THE EXECUTIVE BOARD IS STILL UNABLE TO MAKE A STATEMENT

* SALES AND OPERATING RESULT FORECAST FOR FISCAL YEAR 2017 IS NOT AFFECTED

* BOARD OF MANAGEMENT IS EXAMINING THE IMPLEMENTATION OF OTHER PROJECTS IN THE FIELD OF AUTOMOTIVE RACING IN ORDER TO AT LEAST PARTIALLY COMPENSATE FOR THE DROP IN SALES FROM 2019 ONWARD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.