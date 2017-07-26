FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 21 days
BRIEF-Tecnoinvestimenti announces approval of merger of Ribes into Assicom
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Banish Bannon? Trump weighs his options as top aides feud
Politics
Banish Bannon? Trump weighs his options as top aides feud
Trump's 'America First' looms large at NAFTA talks
Politics
Trump's 'America First' looms large at NAFTA talks
U.S. veteran returns flag to family of fallen Japanese soldier
World
U.S. veteran returns flag to family of fallen Japanese soldier
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Software
July 26, 2017 / 8:17 AM / in 21 days

BRIEF-Tecnoinvestimenti announces approval of merger of Ribes into Assicom

1 Min Read

July 26 (Reuters) - TECNOINVESTIMENTI SPA:

• SAID ON TUESDAY THAT THE BOARDS OF ASSICOM SPA AND RIBES SPA HAVE APPROVED THE DRAFT TERMS OF MERGER BY INCORPORATION OF RIBES INTO ASSICOM • AS A RESULT ASSICOM RIBES SPA TO BE FORMED • THE MERGER, PLANNED FOR 2018, HAS BEEN ACCELERATED AFTER COMPANY ACQUIRED THE MINORITY INTERESTS OF THE TWO COMPANIES OPERATING IN STRATEGIC BUSINESS UNIT OF CREDIT INFORMATION AND MANAGEMENT • THE SYNERGIES WILL ENABLE THE COMBINED ENTITY’S EBITDA MARGIN TO INCREASE BY MORE THAN 3 PERCENTAGE POINTS BY THE END OF 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.