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BRIEF-Netgem H1 net profit down at EUR 1.3 mln
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July 28, 2017 / 8:45 AM / 18 days ago

BRIEF-Netgem H1 net profit down at EUR 1.3 mln

1 Min Read

July 28 (Reuters) - NETGEM

* REPORTED ON THURSDAY H1 REVENUE OF EUR 32.9 MLN VS EUR 39.1 MLN YEAR AGO

* H1 RECURRING OPERATING INCOME EUR 2.7 MLN VS EUR 3.4 MLN YEAR AGO

* h1 Net Profit Eur 1.3 Mln vs Eur 2.7 Mln Year Ago

* ACTIVITY THROUGHOUT THE YEAR SHOULD CONFIRM THE TRENDS OBSERVED IN THE FIRST HALF

* COMPANY WILL CONFIRM IN 2017 ITS RETURN TO PROFITS INITIATED IN 2015

* COMPANY WILL CONVENE AN EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING IN SEPTEMBER 2017 TO AUTHORIZE THE SHARE BUYBACK OFFER FOR A TOTAL AMOUNT OF € 25 MILLION

Source text: bit.ly/2w5wWvs Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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