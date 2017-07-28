FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 18 days
BRIEF-Amrest Holdings plans to move its headquarters to Spain
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 28, 2017 / 9:24 AM / in 18 days

BRIEF-Amrest Holdings plans to move its headquarters to Spain

1 Min Read

July 28 (Reuters) - AMREST HOLDINGS SE:

* SAID ITS MANAGEMENT BOARD PROPOSES TO MOVE ITS HEADQUARTERS TO SPAIN

* PROPOSAL TO BE VOTED ON EGM AND SHAREHOLDERS WHO WILL VOTE AGAINST RESOLUTION MAY DEMAND A REPURCHASE OF THEIR SHARES

* PLANS TO EXPAND ITS ACTIVITY IN WESTERN EUROPE, WHICH WILL BECOME A MEANINGFUL MARKET FOR SIGNIFICANT PART OF THE CO'S UNITS

* THE COMPANY PLANS TO LIST ITS SHARES ON WESTERN EUROPE MARKETS

* AS A RESULT CO'S SHARES TO BE TRADED IN EUROS WHICH SHOULD BRING BENEFITS TO THE COMPANY, INCLUDING ACCESS TO NEW FINANCING OPPORTUNITIES, WIDER ACCESS TO INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS AND INCREASED VISIBILITY OF ITS BRAND, ADDS MANAGEMENT BOARD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.