FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
15 days ago
BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
August 1, 2017 / 6:13 AM / 15 days ago

BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - HUBER+SUHNER AG:

* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO DISTANCE ITSELF IN THE EUROPEAN RAILWAY MARKET FROM BUSINESS INVOLVING BUILD-TO-PRINT HARNESSING

* AS PART OF THIS ALIGNMENT, HUBER+SUHNER SIGNED THE CONTRACT FOR THE SALE OF ITS CABLE SYSTEM PROJECT FOR THE TWINDEXX TRAINS TO KABEL-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. (PART OF PKC GROUP AND ULTIMATELY MSSL) ON 31 JULY 2017

* THE SALE SHALL COME INTO FORCE ON 1 SEPTEMBER 2017, AFTER THE END OF A PHASE FOR COMPLETION OF CLOSING CONDITIONS

* THE BUSINESS WITH WIRES AND CABLES IS NOT AFFECTED BY THIS DECISION

Source text - bit.ly/2tYTZeU

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.