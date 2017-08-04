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BRIEF-Plaisio issues a common bond loan worth 6.0 mln euros
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August 4, 2017 / 7:45 AM / 15 hours ago

BRIEF-Plaisio issues a common bond loan worth 6.0 mln euros

1 Min Read

August 4 (Reuters) - PLAISIO S.A. :

* REPORTED ON TUESDAY, THE COMPANY SIGNED A CONTRACT, FOR ISSUING A COMMON BOND LOAN VIA PRIVATE PLACEMENT OF NOMINAL VALUE OF 6.0 MILLION EUROS WITH A DURATION OF SIX YEARS

* CO SAYS THE EMPOWERED FOR THE BANK PAYMENTS AND THE REPRESENTATIVE OF THE BOND HOLDERS WAS APPOINTED THE BANK NATIONAL BANK OF GREECE S.A.

* THE AIM OF THE COMMON BOND LOAN, WHICH BEARS NO LIEN, IS THE REFINANCING OF THE SHORT-TERM BANK LOANS OF THE COMPANY

Source text : bit.ly/2v4FPGh

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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