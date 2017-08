Aug 8 (Reuters) - Deutsche Beteiligungs AG:

* 9-MTH NET PROFIT OF 78.6 MLN EUROS VS 26.4 MLN EUROS YR AGO

* Q3 NET PROFIT OF 34.5 MLN EUROS VS LOSS 5.7 MLN EUROS YR AGO

* SEES POSITIVE RESULT IN Q4

* FOR FY 2016/17 EXPECTS NET RESULT SLIGHTLY (UP TO 10 PCT) ABOVE THE 9-MTH RESULT LEVEL

