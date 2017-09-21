BRIEF-Telenor East Holding II offers for sale 90,000,000 common shares

Sept 21 (Reuters) - VEON LTD:
* ANNOUNCED ON WEDNESDAY THAT TELENOR EAST HOLDING II AS OFFERS FOR SALE 90,000,000 COMMON SHARES
* COMMON SHARES TO BE IN FORM OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES LISTED ON THE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET AND COMMON SHARES LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM
* OFFERING REPRESENTS 5.1 PCT OF VEON’S TOTAL OUTSTANDING EQUITY
* FOLLOWING COMPLETION OF OFFERING, TELENOR IS EXPECTED TO HOLD 14.6 PCT OF VEON’S TOTAL OUTSTANDING EQUITY
Source text: bit.ly/2xpfl5l
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)