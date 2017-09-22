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BRIEF-Turkish Airlines in talks with Boeing to buy 40 Boeing 787-9 Dreamliner
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September 22, 2017 / 6:52 AM / in a month

BRIEF-Turkish Airlines in talks with Boeing to buy 40 Boeing 787-9 Dreamliner

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 22 (Reuters) - TURK HAVA YOLLARI AO:

* TURKISH AIRLINES EXPRESSED AN INTENTION TO ORDER 20+20, A TOTAL OF 40 BOEING 787-9 DREAMLINER TO THE AIRCRAFT MANUFACTURER TO BE DELIVERED BETWEEN 2019 AND 2023

* THIS INTENTION WAS RAISED BY WIDE BODY AIRCRAFT NEEDS OF TURKISH AIRLINES RESULTING FROM THE FIRM NARROW BODY AIRCRAFT ORDERS THAT WERE PREVIOUSLY PLACED

* WITH THIS INTENTION OF PURCHASE, NEGOTIATIONS ARE CONTINUING WITH BOEING

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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