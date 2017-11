Nov 6 (Reuters) - COFINA SGPS SA:

* SAID ON FRIDAY 9-MONTH NET PROFIT 1.5 MLN EUROS VS 3.6 MLN EUROS YR AGO

* 9-MONTH OPERATING REVENUE 67.1 MLN EUROS VS 74.0 MLN EUROS YR AGO

* 9-MONTH ADVERTISING REVENUE 21.8 MLN EUROS VS 23.2 MLN EUROS YR AGO

* 9-MONTH EBITDA 9.2 MLN EUROS VS 10.0 MLN EUROS YR AGO

Source text: bit.ly/2yA17As

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)