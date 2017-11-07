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BRIEF-Pharma Mar and South Korea's Boryung Pharm sign licensing deal for Zepsyre
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#Healthcare
November 7, 2017 / 10:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pharma Mar and South Korea's Boryung Pharm sign licensing deal for Zepsyre

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - PHARMA MAR SA:

* SIGNS LICENSING AGREEMENT WITH BORYUNG PHARM TO COMMERCIALIZE THE MARINE-DERIVED ANTICANCER DRUG ZEPSYR (LURBINECTEDIN), IF APPROVED, IN SOUTH KOREA

* TO RECEIVE A NON-DISCLOSED UPFRONT PAYMENT AND TO BE ELIGIBLE FOR ADDITIONAL REMUNERATIONS UPON ACHIEVING REGULATORY AND SALES MILESTONES

* TO RETAIN EXCLUSIVE PRODUCTION RIGHTS AND TO SELL THE PRODUCT TO BORYUNG PHARM FOR COMMERCIAL USE

* ZEPSYRE IS CURRENTLY IN LATE-STAGE CLINICAL DEVELOPMENT FOR PLATINUM-RESISTANT OVARIAN CANCER AND FOR SMALL-CELL LUNG CANCER

Source text: bit.ly/2yb7aqY

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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