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BRIEF- BRIQ Properties 9 months net profit at EUR 0.6 mln
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November 8, 2017 / 6:23 AM / in an hour

BRIEF- BRIQ Properties 9 months net profit at EUR 0.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8(Reuters) - BriQ PROPERTIES REIC :

* REPORTED ON TUESDAY NET PROFIT OF EUR 640 THOUSAND FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED AT 30.09.2017

* SAYS RENTAL INCOME FOR THE PERIOD AMOUNTED TO EUR 1.4 MILLION

* SAYS EARNINGS BEFORE TAXES (EBT) REACHED EUR 0.8 MILLION

* SAYS CASH AND CASH EQUIVALENTS AVAILABLE FOR SALE ON SEPTEMBER 30TH , 2017 WERE EQUAL TO EUR 4.1 MILLION COMPARED TO EUR 3.4 MILLION ON DECEMBER 31 TH 2016, WHILE THERE WERE NO LOAN OBLIGATIONS

* SAYS COMPANY‘S PORTFOLIO COMPRISED OF 7 PROPERTIES, A FAIR VALUE OF EUR 24.3 MILLION

Source text for Eikon: bit.ly/2hSnEON

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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