FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-IT Competence Group: EGM to be held on Nov. 23
Sections
Featured
FBI agents raid headquarters of major U.S. body broker
Exclusive
Special Reports
FBI agents raid headquarters of major U.S. body broker
Online travel sites get squeezed by Airbnb, hotel chains
Technology
Online travel sites get squeezed by Airbnb, hotel chains
Snapchat launches redesign as growth disappoints Wall Street
Business
Snapchat launches redesign as growth disappoints Wall Street
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
November 8, 2017 / 6:28 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-IT Competence Group: EGM to be held on Nov. 23

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - IT COMPETENCE GROUP SE:

* SAID ON TUESDAY: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE IT COMPETENCE GROUP SE WILL DECIDE ON THE FINAL TRANSFER OF THE LEGAL HEADQUARTER FROM THE NETHERLANDS TO GERMANY ON 23.11.2017

* AS PART OF THE RELOCATION OF THE REGISTERED OFFICE, IT IS INTENDED THAT THE CURRENT EXECUTIVE BOARD MEMBER ROBERT KÄß WILL CHANGE TO THE SUPERVISORY BOARD UPON REGISTRATION OF THE COMPANY IN GERMANY

* WOLFGANG WAGNER, WHO IS CURRENTLY RESPONSIBLE FOR THE FINANCE DEPARTMENT ON THE BOARD, WILL TAKE OVER HIS DUTIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.