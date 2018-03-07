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March 7, 2018 / 4:46 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-LC Corp Informs About Events Affecting FY 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - LC CORP:

* SAYS THE TOTAL IMPACT OF EURO EXCHANGE RATE ON FY 2017 CONSOLIDATED GROUP GROSS RESULT IS 56.7 MILLION ZLOTYS, WHICH WILL LOWER ITS GROSS RESULT BY THE SAME AMOUNT

* THE CHANGE IN THE EUR EXCHANGE RATE IS NON-MONETARY AND HAS NO IMPACT ON THE CURRENT SITUATION AND OPERATING ACTIVITIES OF LC CORP GROUP COMPANIES

* THE TOTAL IMPACT OF THE REVALUATION OF NON-FINANCIAL NON-CURRENT ASSETS (RETRO OFFICE HOUSE AND ARKADY WROCLAWSKIE) ON THE FY CONSOLIDATED GROSS RESULT IS 5.7 MILLION ZLOTYS AND WILL INCREASE THE GROSS PROFIT BY THAT AMOUNT

* THE CHANGE IS NON-MONETARY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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