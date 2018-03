March 9 (Reuters) - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA:

* SAID ON THURSDAY THAT IT ACQUIRED 2,173 SHARES OF NETFUND.PL SP. Z O.O. FOR 34,251 ZLOTYS

* AFTER REGISTRATION OF CAPITAL INCREASE ACQUIRED SHARES WILL REPRESENT 10.6% OF NETFUND.PL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)