FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 9, 2018 / 10:03 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-OncoArendi Therapeutics Plans IPO In March/April

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA (IPO-ORT.WA):

* PLANS INITIAL PUBLIC OFFERING IN MARCH/APRIL

* UNDER OFFER COMPANY WILL ISSUE NO LESS THAN 500,000 AND NO MORE THAN 2 MILLION NEW SHARES

* INTENDS TO ALLOCATE ABOUT 90% OF OFFERED SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS AND ABOUT 10% TO RETAIL INVESTORS

* TRIGON DOM MAKLERSKI IS INTERMEDIARY IN OFFER

* COMPANY SPECIALIZES IN DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEW DRUGS USED IN TREATMENT OF CANCERS AND RESPIRATORY DISEASES

    * INFORMED ABOUT PLANNED DEBUT ON WARSAW STOCK EXCHANGE IN DEC, 2017

    Source text: bit.ly/2HfVjfx

    Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

    Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.