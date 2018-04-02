BRIEF-Russia's VTB Jan.- Feb. Net Profit RUB 30.5 Bln, Up 49.5% YR/YR

April 2 (Reuters) - VTB BANK:
* REPORTED ON FRIDAY JAN.-FEB. NET PROFIT OF RUB 30.5 BILLION, UP 49.5% YEAR-ON-YEAR
* JAN.-FEB. NET INTEREST INCOME OF RUB 75.6 BILLION, UP 3.7% YEAR-ON-YEAR
* NET INTEREST MARGIN WAS 4.1% IN JAN.-FEB., FLAT YEAR-ON-YEAR
* TOTAL PROVISION CHARGES FOR IMPAIRMENT AMOUNTED TO RUB 16.2 BILLION IN JAN.-FEB., DOWN 16.5% YEAR-ON-YEAR
* AS OF 28 FEBRUARY 2018, TOTAL ASSETS AMOUNTED TO RUB 12,825.8 BILLION, DOWN 1.0% YEAR-TO-DATE
* AS OF FEB. 28, NON-PERFORMING LOAN RATIO WAS 5.3% OF TOTAL GROSS LOANS, DOWN 20 BPS YEAR-TO-DATE (JAN. 1, 2018: 5.5%)
* NON-PERFORMING LOAN COVERAGE RATIO WAS 125.8% (JAN. 1, 2018: 120.5%)
* AS OF 28 FEBRUARY 2018, TIER 1 CAR WAS 13.1% (JAN. 1: 12.6%)
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)