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April 2, 2018 / 6:55 AM / Updated a day ago

BRIEF-Russia's VTB Jan.- Feb. Net Profit RUB 30.5 Bln, Up 49.5% YR/YR

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - VTB BANK:

* REPORTED ON FRIDAY JAN.-FEB. NET PROFIT OF RUB 30.5 BILLION, UP 49.5% YEAR-ON-YEAR

* JAN.-FEB. NET INTEREST INCOME OF RUB 75.6 BILLION, UP 3.7% YEAR-ON-YEAR

* NET INTEREST MARGIN WAS 4.1% IN JAN.-FEB., FLAT YEAR-ON-YEAR

* TOTAL PROVISION CHARGES FOR IMPAIRMENT AMOUNTED TO RUB 16.2 BILLION IN JAN.-FEB., DOWN 16.5% YEAR-ON-YEAR

* AS OF 28 FEBRUARY 2018, TOTAL ASSETS AMOUNTED TO RUB 12,825.8 BILLION, DOWN 1.0% YEAR-TO-DATE

* AS OF FEB. 28, NON-PERFORMING LOAN RATIO WAS 5.3% OF TOTAL GROSS LOANS, DOWN 20 BPS YEAR-TO-DATE (JAN. 1, 2018: 5.5%)

* NON-PERFORMING LOAN COVERAGE RATIO WAS 125.8% (JAN. 1, 2018: 120.5%)

* AS OF 28 FEBRUARY 2018, TIER 1 CAR WAS 13.1% (JAN. 1: 12.6%)

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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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