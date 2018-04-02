FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 2, 2018 / 9:54 AM / in 20 hours

BRIEF-Detsky Mir To Pay RUB 5.1 Bln As Dividends For 2017

Reuters Staff

1 Min Read

April 2(Reuters) - DETSKY MIR :

* REPORTS NET PROFIT UNDER RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS (RAS) FOR 2017 OF RUB 5.1 BLN, WHICH WILL BE DISTRIBUTED AS ANNUAL DIVIDENDS

* TAKING INTO ACCOUNT INTERIM DIVIDENDS PAID FOR 9 MONTHS 2017, UNDISTRIBUTED PROFIT FOR Q4 2017 AMOUNTED TO RUB 2.86 BLN, UP 11.4% VS YEAR AGO

* DETSKY MIR MANAGEMENT WILL RECOMMEND TO BOARD AND SHAREHOLDERS TO DISTRIBUTE ENTIRE NET PROFIT FOR 2017 AS DIVIDENDS

* THE COMPANY’S NET PROFIT UNDER RAS FOR 2016 WAS RUB 5.70 BLN

* IT PAID DIVIDENDS OF RUB 2.2 BLN FOR 9 MONTHS OF 2017

Source text: bit.ly/2GtysNH

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.