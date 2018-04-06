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April 6, 2018 / 6:11 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-UBI Banca Places 500 Mln Euro Bond Under EMTN Programme

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - UBI BANCA

* SAID ON THURSDAY IT LAUNCHED ITS FIRST SENIOR NON-PREFERRED BENCHMARK BOND ISSUE, FIXED RATE, FOR EUR 500 MLN UNDER THE EURO MEDIUM TERM NOTES PROGRAMME

* ORDERS WERE RECEIVED FROM ABOUT 130 INVESTORS, FOR A TOTAL AMOUNT CLOSE TO EUR 1 BLN

* TRANSACTION TO BE PRICED 5Y MID SWAP + 140 BASIS POINTS, WITH A COUPON OF 1.75 PCT

* THE RE-OFFER PRICE WAS SET AT 99.877 PCT AND THE RELATED YIELD TO MATURITY AT 1.776 PCT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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