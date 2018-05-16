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May 16, 2018 / 6:45 AM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Intrasense And DMS Enter Into Exclusive Negotiations To Combine Imaging Activities Of Both Companies

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - INTRASENSE:

* ANNOUNCED ON TUESDAY THAT INTRASENSE AND DMS GROUP ENTER EXCLUSIVE NEGOTIATIONS

* NEGOTIATIONS ON THE CONTRIBUTION OF DMS GROUP MEDICAL IMAGING ACTIVITIES TO INTRASENSE

* OPERATION AIMS TO COMBINE IMAGING ACTIVITIES OF BOTH COMPANIES TOGETHER IN INTRASENSE THROUGH CONTRIBUTION OF ACTIVITIES OF DMS GROUP MEDICAL IMAGING DIVISION, DMS IMAGING

* DMS GROUP WOULD BECOME INTRASENSE MAJORITY SHAREHOLDER AND WOULD CARRY ON WITH ITS DIVERSIFICATION STRATEGY INITIATED IN 2014

Source text: bit.ly/2Kotfbt

Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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